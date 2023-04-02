Глоба назвала двух неудачников апреля: работа, личная жизнь, - все пойдет под откос

Астролог Тамара Глоба предупредила Весов и Скорпионов о сложном апреле, который их ожидает. Самое печальное, что непростое стечение обстоятельств они никак не смогут изменить, нужно только смириться с этим и запастись терпением, чтобы не сойти с ума от навалившихся бед.

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Весам предстоит пережить поворотный момент в профессиональной сфере. Это не просто сложное время на работе, это изменение их дальнейшей судьбы.

Скорпионы потерпят крах в апреле почти во всех сферах жизни. Беды обрушатся и в область рабочую, и в жизнь личную. Крепитесь, вера в себя и свое будущее вам не помешает.

Источник: rsute.ru.