Володина назвала абсолютных везунчиков апреля по годам рождения - богатеют день ото дня

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав абсолютных баловней судьбы по годам рождения. Ищите себя в списке. Эти счастливчики на хорошем счету у переменчивой фортуны. Вот кто будет богатеть день ото дня, набивая кошельки звонкой монетой.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Везунчики апреля. Фото: t.me/vasilisavolodina_official
Везунчики апреля. Фото: t.me/vasilisavolodina_official
Эти фавориты Вселенной сумеют воплотить в жизнь свои давние мечты. Прибыль будет идти к ним постепенно, только успевай подсчитывать.