Володина назвала абсолютных везунчиков апреля по годам рождения - богатеют день ото дня

Володина назвала абсолютных везунчиком апреля по годам рождения - богатеют день ото дня

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Эти баловни судьбы на хорошем счету у переменчивой фортуны.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав абсолютных баловней судьбы по годам рождения. Ищите себя в списке. Эти счастливчики на хорошем счету у переменчивой фортуны. Вот кто будет богатеть день ото дня, набивая кошельки звонкой монетой.

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Везунчики апреля. Фото: t.me/vasilisavolodina_official

Везунчики апреля. Фото: t.me/vasilisavolodina_official

Эти фавориты Вселенной сумеют воплотить в жизнь свои давние мечты. Прибыль будет идти к ним постепенно, только успевай подсчитывать.

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