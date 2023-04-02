Володина назвала абсолютных везунчиков апреля по годам рождения - богатеют день ото дня

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав абсолютных баловней судьбы по годам рождения. Ищите себя в списке. Эти счастливчики на хорошем счету у переменчивой фортуны. Вот кто будет богатеть день ото дня, набивая кошельки звонкой монетой.

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