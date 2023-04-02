Глоба узрела несчастных, в чьей жизни в апреле грядет черная полоса - кражи, потеря денег

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав знак зодиака, который может столкнуться с трудностями и большими неприятностями. Для Львов этот месяц станет периодом значительных перемен.

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В конце апреля те начинания, которые радовали этот знак зодиака, встанут на тормоз. Перспективные дороги закроются, изменятся события, связанные с дорожными планами. Звезды советуют Львам присмотреться к окружению - оно может оставить их ни с чем.

Еще одна важная сторона - здоровье, его нужно беречь иначе могут разыграться старые болячки. Львам стоит следить за своим имуществом, возможен обман и кражи.

Из позитивного - поддержка друзей, удачные поездки в начале месяца, успех и признание вдали от дома.