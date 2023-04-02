Король фортуны, чья карма в апреле пропитана деньгами - пророчество Глобы

Для Раков апрель станет удачным периодом. Однако рожденные под этим созвездием, как считает Тамара Глоба, могут столкнуться с чередой неприятностей. Справиться со сложностями сумеют хитрецы, которые подключат шестое чувство.

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Апрель станет удачным периодом для путешествий, поездок и переездов. Это хорошее время для планирования дорог. Поддержку окажут друзья. Раки почувствуют себя любимыми. Для них апрель - период начинаний. Это время, когда у представителей знака появятся новые перспективы для заработков, а значит и денег станет больше.

Однако здесь нужно проявить осторожность. Их пристального внимания потребует работа. Недовольное руководство может попросить Раков уйти с занимаемой должности.

Такое случится из-за промахов, которые могут допустить расслабившиеся представители зодиакального круга. Звезды советуют этому знаку зодиака обходить стороной тех, кто может сбить их с курса.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы.