Глоба назвала главную опасность для Тельцов на работе - включайте мозг, а иначе беда

Тамара Глоба поделилась гороскопом для Тельцов на апрель, назвав главную опасность месяца. Рожденным под этим созвездием стоит проявить особенную бдительность на службе. Так как к ним будет присматриваться вышестоящее руководство. Невнимательность к делам приведет к недовольству начальства - оно может точить зуб на Тельца. При этом у этого знака зодиака появятся могущественные защитники.

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«В целом можно сказать, что апрель станет для Тельцов двойственным. С одной стороны приходит возможность интеллектуального успеха, хорошее время для обучения, вернутся старые связи и контакты. При этом стоит проявить бдительность. К вам будут присматриваться. Укрепятся старые связи, новые друзья придут к вам на помощь. Апрель - это период любви, особенно в первой половине месяца. Третья декада потребует внимания к кошельку, к тем, кто окружает вас. Тельцы могут попасть под влияние мошенников», - добавила астролог.

По материалам YouTube-канал Тамары Глоба.