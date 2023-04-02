Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав мощного везунчика, которого будет ждать достаток и высокая прибыль. Для рожденных под знаком Овен (21 марта - 20 апреля) новый месяц приносит и удачи, и трудности. Этот знак зодиака будете опьянен успехом, который может прийти в первой половине месяца.

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Это тот самый период, когда Овны ощутят поддержку, перед ними откроются новые возможности. И даже период вокруг затмения, хотя и испугает их немного, но в то же время принесет защиту, удачу и покровительство.

Реализуются самые смелые идеи. Овны получат материальное выражение своих возможностей: это и хорошие заработки, и подарки, и уважение окружающих.