Володина указала абсолютного короля фортуны в апреле: «Овевают попутные ветры судьбы»

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, который станет везунчиком апреля. Скорпионы в этом месяце окажутся в своей стихии - Вселенная благоволит всем их начинаниям.

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«До 8 апреля ваши дела овевают попутные ветры судьбы. Даже если нагрузка больше, чем хотелось бы, все равно какое-то особенное вдохновение поможет с ней справиться. Учеба, поездки, полезные контакты и знакомства. Много хорошего», - добавила астролог.

Скорпионы почувствуют в себе силы справиться с любыми неурядицами. Дни с 9 по 14 апреля особенно хороши для любви, свиданий, знакомств, укрепления отношений в паре.

А еще в это время имеет смысл делать ставку на женщин как на помощниц – тут прозорливые представили этого зодиака круга точно не прогадают.