Глоба – один знак начнет новую главу жизни: все произойдет из-за работы (когда и кто изменит жизнь)

У Весов на работе ожидаются серьезные перемены в апреле, рассказала астролог Тамара Глоба.
Они повлияют на дальнейшую судьбу представителей зодиакальной системы.
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Перемены произойдут внезапно, совершенно непредвиденно. Весы должны будут смириться с тем, что ничего не смогут изменить в этой ситуации.
Уже сейчас Весы обязаны набраться сил и морально подготовиться к предстоящим переменам. Как заявила астролог, для Весов это следующая глава жизни, а не просто напряженный период.
Источник: rsute.ru.