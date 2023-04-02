Володина назвала самый удачный день для наведения лоска: украсим себя – изменим судьбу

Ни для кого не секрет, что приятные позитивные эмоции делают нас привлекательнее, мы начинаем светиться изнутри и притягивать внимание окружающих. И даже жизнь наша становится от этого приятнее и светлее.

Ну а если эти эмоции сопряжены еще и бьюти-процедурами, а также шопингом, эффект увеличится во сто крат!

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Астролог Василиса Володина назвала максимально удачный день для наведения доска – это 2 апреля. Она рекомендовала записаться в воскресенье на бьюти-процедуры, добавить весны в гардероб, побаловать любимых вкусным ужином и объятиями.

«А еще это хорошее время, чтобы повоспитывать в себе вкус. Разобраться в современном искусстве, сортах винограда и регионах виноделия. В покупках выбирать качественные ткани или попробовать индивидуальный пошив одежды. Постарайтесь получить удовольствие от самого процесса выбора. Оценивайте в первую очередь красоту и удобство, в последнюю — сроки доставки и скидку», - сказала астролог.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».