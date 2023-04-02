«Искать что-то хорошее»: таролог объяснила, что второе апреля будет значить для россиян

Стало известно, что второе апреля гарантирует для всех знаков зодиака.
Таролог после карточного расклада пришла к выводу, что второго апреля удастся ощутить позитивную энергию. Однако достичь состояния гармонии придется через слезы.
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«Воскресенье — день легкий, потому отношение ко многим вещам будет несерьезным. В каждом негативом моменте будем искать что-то хорошее и, конечно, морально готовиться к предстоящей рабочей неделе», — рассказала таролог для vnimanie.pro.
Напомним, ранее астролог рассказала, что принесет энергетика первых дней апреля.