«Искать что-то хорошее»: таролог объяснила, что второе апреля будет значить для россиян

Стало известно, что второе апреля гарантирует для всех знаков зодиака.

Таролог после карточного расклада пришла к выводу, что второго апреля удастся ощутить позитивную энергию. Однако достичь состояния гармонии придется через слезы.

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