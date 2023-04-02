Глоба назвала знак, который начнет жизнь с чистого листа: поворот на 180 градусов – путь к счастью

Апрель станет знаковым месяцем для Тельцов, рассказала астролог Тамара Глоба. Именно в это время представители зодиакальной системы встретят людей, которые повернут их жизнь на 180 градусов.

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Вы начнете совершенно новый путь, который совсем будет не похож на прежний. Заметно изменится ваша личная жизнь. Сфера любви и отношений преподнесет вам приятный сюрприз, тут совершенно ясно видны свет и душевное тепло.

Свободным Тельцам важно не сидеть на месте, считает астролог Тамара Глоба.

Источник: rsute.ru.