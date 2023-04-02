«Слезы, печаль, депрессивное состояние»: что ждет все знаки с начала апреля

Стало известно, что россиян ждет с первого апреля.
Эксперт по карточным раскладам отметила, апрель станет для многих временем испытаний.
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«Произойдет что-то странное и непонятное, до такой степени влияющее на нас, что это будет огорчение. Негативные эмоции, слезы, печаль, депрессивное состояние – все произойдет из-за внешних факторов, которые мы не брали в расчет», – заявила таролог.
Таролог посоветовала приготовиться к возможным неопрятностям.
«Мы можем не подозревать о предательстве друга, об измене мужа, о сокращении на работе. Фактор извне очень сильно вышибает землю из-под ног», – заключила таролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, какие два знака почувствуют на себе силу «коридора затмений».