«Слезы, печаль, депрессивное состояние»: что ждет все знаки с начала апреля

Стало известно, что россиян ждет с первого апреля.

Эксперт по карточным раскладам отметила, апрель станет для многих временем испытаний.

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«Произойдет что-то странное и непонятное, до такой степени влияющее на нас, что это будет огорчение. Негативные эмоции, слезы, печаль, депрессивное состояние – все произойдет из-за внешних факторов, которые мы не брали в расчет», – заявила таролог.