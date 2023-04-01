Дела остановятся, дороги закроются: какой знак зодиака ждут глобальные перемены - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Львов в первой половине апреля будет счастливый период вдали от дома. Все, за что будут браться представители этого созвездия, будет гореть в руках. Но так будет не всегда.

«В конце месяца остановятся дела, за которые вы так болели. Дороги закроются. Произойдут события, которые будут волновать вас и в вопросах работы, и в вопросах личной жизни», - заявила она.

Но на помощь придут друзья. По словам Глобы, в мае Львы смогут снова вернуться в прежний ритм.

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