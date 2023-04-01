Это событие повлияет на всех землян! Глоба назвала числа апреля, когда будет очень опасно

Астролог Тамара Глоба предупредила, что в апреле 2023 года будет два события, которые повлияют на всех жителей нашей планеты. Это тотальное Солнечное затмение и одновременно ретроградный Меркурий.

«19 по 22 апреля – период наибольшего влияния затмения. И также последние 5 дней апреля», - заявила она.

По словам Глобы, в этот период нельзя планировать ничего важного. Нужно беречь родственников и свою психику. Вышеназванные даты, по словам астролога, могут повлиять на людей с неустойчивой психикой.

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