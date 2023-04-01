Крушение авторитетов! Глоба дала честный прогноз на апрель 2023 года

Астролог Тамара Глоба дала подробный прогноз на апрель 2023 года. Четвертый месяц года, по ее словам, будет проходить под знаком Овна.

«Овны обладают значительной силой и внутренней энергией. Они кидаются на защиту, не раздумывая. Точно также они стремятся помочь окружающим. Но когда Овны вспыхивают, то происходит крушение авторитетов», - заявила она.

Глоба подчеркнула, что именно в апреле наступит период, который будет связан с нашими воплощениями.

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