Эти два знака почувствуют на себе силу «коридора затмений»

Стало известно, кому стоит быть внимательнее в период «коридора затмений».

Астрологи предсказали Ракам перемены на работе. Для того, чтобы трудовая деятельность не казалась каторгой, эксперты советуют представителям этого знака разобраться в своих желаниях. Если захотелось поменять место работы, в апреле для этого будет самое подходящее время.

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Еще одному знаку «коридор затмений» принесет новый глоток воздуха. Водолеям стоит обратить внимание на свое образование. Кому-то придется повысить свою квалификацию, чтобы не упустить выгодное повышение на работе. Об этом заявили в vm.ru.