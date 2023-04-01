Три счастливчика апреля: астрологи рассказали, кому можно расслабиться в ближайшее время

Стало известно, кому из знаков в апреле улыбнется удача.
Астрологи отметили, что особенный период в жизни ждет Овнов.
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«Для представителей знака особенно удачной будет регистрация брака в этом месяце. Они ощутят поддержку планет и созвездий во всех начинаниях, в том числе и в важных проектах на работе», – отметили специалисты.
Стрельцы могут встретить вторую половинку. А еще в их жизнь постучатся перемены на трудовом поприще. Многих Стрельцов повысят в должности. Или они сменят вид деятельности в пользу по-настоящему любимого дела.
Скорпионам стоит присмотреться к своему окружению. Именно там может оказаться настоящая любовь.
«Скорпионы в апреле смогут завершить все споры в семье, а неурядицы их окончательно оставят. Представители знака легко и успешно решат все важные вопросы с недвижимостью и наследством», – заключили астрологи в беседе с volg.mk.ru.
Напомним, ранее Тамара Глоба рассказала, кого из знаков ждут финансовые трудности первого апреля.