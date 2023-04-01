Три счастливчика апреля: астрологи рассказали, кому можно расслабиться в ближайшее время

Стало известно, кому из знаков в апреле улыбнется удача.

Астрологи отметили, что особенный период в жизни ждет Овнов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Для представителей знака особенно удачной будет регистрация брака в этом месяце. Они ощутят поддержку планет и созвездий во всех начинаниях, в том числе и в важных проектах на работе», – отметили специалисты.

Стрельцы могут встретить вторую половинку. А еще в их жизнь постучатся перемены на трудовом поприще. Многих Стрельцов повысят в должности. Или они сменят вид деятельности в пользу по-настоящему любимого дела.