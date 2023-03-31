«Невероятная огненная энергия»: астролог сделала важное заявление для этого знака зодиака

Стало известно, кому из знаков грядущий месяц подарит грандиозную удачу во всех сферах.
Оказалось, для Овнов апрель окажется самым важным периодом в 2023 году.
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Вначале для Овнов знаменательным станет полнолуние шестого апреля. В этот период представители знака увидят, как личная жизнь влияет на все остальные сферы. Что-то кардинально изменит жизнь Овнов. Кто-то разведется, а кто-то получит предложение руки и сердца.
А продолжит менять жизнь Овнов полнолуние 12 апреля и затемнение 20 апреля.
«Через неделю после Полнолуния нас ждет пламенное и страстное соединение Юпитера и Солнца в знаке Овен 12 апреля – это будет невероятная огненная энергия!», – отметила астролог.
«Приготовьтесь, потому что она может принести как внезапную амбицию и порыв начать что-то (например, отношения или открыть свой проект), так и просто в жизни могут появится очень яркие и страстные люди, которые буквально потянут за собой! Вы почувствуете прилив сил, уверенности в себе, а также можете внезапно влюбиться!», – добавила Юлия Лифанова для wday.ru.
Напомним, ранее был опубликован таро-расклад для всех знаков на 31 марта.