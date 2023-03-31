Володина назвала фаворита судьбы, которого в 2023 году ждет полное перерождение

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, который заживет по-новому в 2023 году.

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Для Львов год Водяного Кролика станет архиважным. Перемены коснутся буквально всего: этот знак зодиака ждет перерождение.

В первой половине года перемены коснутся карьеры. Многие представители этого зодиакального круга будут учиться новому, проанализировав свои навыки. Уже весной перед ними появятся масштабные перспективы. Октябрь станет периодом, когда Львы покажут себя максимально ярко.

Этот знак зодиака будет окружен почитателями. Свободные Львы встретят любовь все своей жизни. Многие могут сыграть свадьбу.