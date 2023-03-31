Встряска! Астрологи назвали главную опасность первой половины месяца — с 1 по 15 апреля

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на первую половину апреля, назвав главную опасность месяца. Это предсказание будет актуально с 1 по 15 апреля.

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В начале апреля на людей будет влиять Луна, которая еще с конца марта встретилась с Венерой, а с 14 числа вступит во взаимодействие с Марсом.

Пик активности ночного светила будет 6 апреля, когда произойдет Полнолуние в знаке Весов. Это астрологическое событие внесет в жизнь людей сомнения, а также повлияет на внутренние страхи и вынесет на поверхности тайные желания. Вот чего стоит опасаться.

3 апреля Меркурий переходит в созвездие Тельца. Люди во время этого транзита слишком осторожны, поэтому есть риск упустить выгодное предложение и заработать меньше. А еще в этот период сложнее внедрять в работу новые идеи, придется действовать медленно, обуздав свою творческую прыть и энергию.

По материалам 7days