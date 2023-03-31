Везунчик, который будет богатеть до 2026 года — деньги прут из всех щелей: прогноз Глобы

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который вплоть до 2026 года будет купаться в деньгах. Звезды сулят им удачу в апреле — это мощный старт для Скорпионов. Именно в этот период их ждут важные подвижки в карьере.

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При этом в мае этому знаку зодиака следует позаботиться о личных и деловых партнерах, чтобы замять расхождения в идеях.

Первое полугодие позволит Скорпионам закрепить финансовое положение. И это весьма позитивно скажется на его деньгах в течение трех следующих лет. Богатеть они будут и весь следующий 2024 год до самого 2026 года.

По материалам РИА Новости