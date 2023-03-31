Два знака зодиака, которые разбогатеют в апреле — деньги льются, как из рога изобилия

Астролог Людмила Митрохина назвала двух апрельских баловней, которые озолотятся за счет везения и упорства.

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Апрель станет максимально прибыльным для Раков. Если они сумеют найти мотивацию и правильно расставят приоритеты. Этот знак зодиака будет трудиться с удвоенной силой. Они видят цель и не сворачивают с пути.

Без денег в апреле не останутся и Козероги. Их старые проекты начнут приносить долгожданную прибыль. Звезды советуют не останавливаться на достигнутом. Сейчас для этого знака зодиака максимально удачный момент, поэтому им стоит вкалывать на службе.

«В вашем случае деньги должны чувствовать энергию: чем больше потратите, тем больше получите назад в виде бонусов», — добавила астролог.

А вот кредиты этому знаку зодиака брать не стоит, особенно после 20 апреля. Есть риск попасть в долговую яму. Такие обязательства могут затянуть надолго.

По материалам 7days