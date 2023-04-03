Можете потерять работу! Какие три знака зодиака ждут испытания 3 апреля

Близнецы

Сегодня вы можете столкнуться с эмоциональным блоком. Если вы беспокоитесь о результате какого-то плана, то он действительно может оказаться совсем не таким, как вы предполагали. Между тем, страхи могут удерживать вас от того, чтобы сделать что-то полезное для вас. Будьте терпеливы к себе и разбивайте ключевые задачи на маленькие шаги для достижения наилучших результатов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Девы

Действуйте с осторожностью, если вы движетесь по неизвестной территории и вам не по себе от новых задач или вызовов. Однако рано или поздно вам придется столкнуться с ними и начать действовать, поэтому неплохо было бы начать с того, чтобы браться за дело постепенно.

Козероги

Стоит проявлять осторожность, особенно в отношении ярких возможностей. Если у вас есть планы, то предварительное изучение фактов может помочь вам лучше понять, что делать дальше.