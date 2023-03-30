Шансы удваиваются! Баловень судьбы по дате рождения, который сорвет джекпот в апреле — деньги прут

Астролог Людмила Митрохина поделилась денежным гороскопом на апрель, назвав баловня судьбы, который сорвет денежный куш.

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«Шансы на успех удваиваются, начиная с 20 апреля, когда Солнце перейдет в ваше созвездие. Но до этого момент не стоит жить сложа руки, посвятите время совершенствованию своего мастерства. От импульсивных поступков все же стоит отказаться», — добавила астролог.

В целом финансовая сфера жизни Тельцов потребует тщательного анализа. Этому знаку зодиака стоит откладывать часть прибыли, даже если сумма будет незначительной — любые вложения можно будет использовать в будущем для комфортного отдыха.

Дни рождения Тельцов выпадают на даты с 21 апреля по 21 мая.

По материалам 7days