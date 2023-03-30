Главные короли фортуны: три знака зодиака, которым повезет весной — Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что весной удача улыбнется сразу трем знакам зодиака. За что бы они ни взялись — все получится.

Скорпионы, по его словам, наполнятся энергией. В них возникнет огромное желание жить и покорять вершины.

Козероги, наконец, разрушат оковы и обретут эмоциональную стабильность. А Водолеи, по словам Володиной, заложат фундамент на 10 лет вперед.

Все эти три знака зодиака весной можно смело назвать королями фортуны. Главное, во всем сохранять равновесие и не перебарщивать.

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