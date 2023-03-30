Катастрофа! Объявлены дни в апреле, когда любые денежные операции приведут к краху

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова назвала дни в апреле, которые совершенно не подходят для денежных операций. В эти даты лучше всего отказаться от любых финансовых манипуляций, они могут обернутся крахом и большими потерями.

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Кроме особых дней под названием «пустые руки», для финансовых операций, крупных покупок и капиталовложений, ипотек и кредитов неблагоприятной окажется третья декада месяца - с 19 по 30 апреля. Это можно объяснить влиянием затмения и ретроградного Меркурия. Поэтому все денежные вопросы лучше всего решить до начала небесных волнений, еще в первой половине месяца.

Самые удачные дни для финансовых сделок: 7, 13 и 16 апреля.

Исключить лучше: 4, 5, 9, 12, 14 и период с 18 по 30 апреля.

По материалам 7days