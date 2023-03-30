Какому знаку зодиака подготовили подлость близкие люди: Глоба — их секрет раскрыт

Скорпионы сейчас встали на сложный путь, на каждом шагу их будут ожидать искушения, рассказала астролог Тамара Глоба.
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Представителям этого знака придется постараться, чтобы не поддаться эмоциям и соблазнам.
Не исключено, что враги и завистники захотят устроить провокации именно в это время. Поэтому Скорпионам нужно быть начеку, контролировать каждый свой шаг и слово.
Самое печальное, что среди злопыхателей может оказаться довольно близкий человек. Присмотритесь внимательнее к людям вокруг.
Источник: rsute.ru.