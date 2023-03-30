Глоба назвала короля судьбы в 2023 году по дате рождения - купается в деньгах и любви

Глоба назвала короля судьбы в 2023 году по дате рождения - купается в деньгах и любви

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Этому знаку зодиака важно развивать свое дело - успех последует.

Тамара Глоба назвала баловня судьбы в 2023 году, которого будет ждать успех на всех фронтах: на службе и в карьере, в личной жизни - в семье и с партнерами. Скорпионы получат признание среди профессионалов своего дела. Этот знак зодиака ждет успех, признание и уважение. 

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Уже весной на службе нагрянут перемены, изменится коллектив. Скорпионы с головой уйдут в семейные дела. Второе полугодие принесет перспективы в работе. Многим следует открыть свое дело. Если и не сразу, но достаток и стабильный доход придет к тем, кто готов рискнуть.

«Год завершится прибылью, участием в делах близких, поездками», - добавила астролог.

Дни рождения Скорпионов выпадают на даты с 23 октября по 21 ноября.

По материалам rusradio

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