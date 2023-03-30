Володина назвала тех, кого ждет денежный кризис в апреле — вся правда по дате рождения

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав знак зодиака, которому предстоит столкнуться с денежным кризисом. Все мысли Козерогов будут занимать вопросы, связанные с материальным благосостоянием.

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«Начиная с апреля придется лицом к лицу столкнуться с серьезными финансовыми вопросами, с необходимостью задуматься о способах заработка или пересмотреть систему своих накоплений», — добавила астролог.

Судя по всему, вопросы, связанные с деньгами будут занимать Козерогов на протяжении нескольких ближайших лет. Но именно этой весной рожденные под этим созвездием впервые задумаются о будущем материальном положении.

Дни рождения Козерогов выпадают на даты 21 декабря по 19 января.