Расклад по дате рождения! Глоба указала, в чьей жизни после марта наступит черная полоса

Близнецы после марта испытают на себе давление из вне. У многих представителей этого знака зодиака может сложиться впечатление, что Вселенная испытывает их на прочность. Главное - не терять самообладания и подключить интуицию.

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Деньги требуют от Близнецов самоконтроля. Тамара Глоба подметила, что этот знак зодиака поменяет свои планы во второй половине весны. Рожденные под этим созвездием могут лишиться доверенных лиц, которые входили в их ближайшее окружение, потерять друга. Перемены ждут и на службе. В мае возможны кражи. Тут и споры с родственниками, и частые поездки. В конце года бытовые и семейные хлопоты. Осенью важно беречь детей и любимых людей. Из приятного - творческий успех.

Дни рождения Близнецов выпадают на даты с 22 мая по 21 июня.

По материалам rusradio