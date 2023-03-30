Володина назвала везунчиков по дате рождения, для которых 2023 год станет судьбоносным

Менять свою жизнь придется Тельцам, которые привыкли к стабильности. Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав тех, для кого этот период станет судьбоносным.

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Спустя годы, изменения, которые были запущены Тельцами, дадут свои всходы - перемены возможны сразу в нескольких сферах жизни. Астролог советует представителям этого знака не просто загадывать желания, но и решительно идти в их направлении.

«Жизнь подарит вам шанс реализовать свои планы, но от вас требуется собранность, готовность к изменениям, терпение и смекалка. От вашего усердия сейчас зависит большой период в жизни. Не пасуйте перед масштабом», - заверила Володина.

Дни рождения тех, кто появился под знаком Тельца выпадает на даты с 21 апреля по 21 мая.