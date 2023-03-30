Глоба назвала знак зодиака, на который плохо повлияет Луна: любовь испарится, много пустых хлопот

Астролог Тамара Глоба рассказала, что в настоящий момент на Львов Луна оказывает негативное влияние.

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Им придется стараться, дабы добиться хоть чего-то. Однако даже такие старания ничего не принесут. Ощущение полной стены выведет Львов из себя.

Со второй половиной тоже все будет негладко – чувства охладеют, вместе быть станет тягостно.

Глоба рекомендует не отчаиваться Львам и подумать, как можно выйти из этой ситуации. Вероятно, помогут спокойное времяпровождение и отход в сторону на какое-то время.

Источник: rsute.ru.