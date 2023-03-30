Какой знак растерял весь свой жизненный потенциал: Глоба – вам срочно нужен отдых

Астролог Тамара Глоба предостерегла Овнов от грядущих неприятностей. Сейчас люди этого знака чувствуют себя очень подавленными, они растеряли свой жизненный потенциал.
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На фоне этого представители зодиакальной системы способны натворить бед: поругаться с близкими, коллегами, устроить конфликт на пустом месте.
Настроение не смогут поднять даже близкие люди. Чтобы не произошло проблем, Овнам лучше сейчас отойти от дел, не вступать в лишние коммуникации. Идеально – уехать из города в отпуск и забыть про все на какое-то время.
Источник: rsute.ru.