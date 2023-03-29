Два везунчика, для которых 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах — перерождение

Астролог назвала два знака зодиака, чья жизнь уже не будет прежней. Год Водяного Кролика сулит им судьбоносные явления.

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Близнецы получат шанс найти новую работу — перед ними стоят карьерные возможности. Главное — не терять бдительность. Второе полугодие особенно благоприятно для тех, кто родился под этим созвездием. По их пятам следует успех и почет. Белая полоса в жизни Близнецов перейдет и на 2024 год. Они везунчики среди знаков зодиака.