Эти три имени носят пустоголовые женщины: глупые, зато корчат из себя всезнаек

Эти три имени носят самые пустоголовые женщины — они по-настоящему глупы, но мнят себя всезнайками. От таких особ лучше держаться подальше. И уж ни в коем случае не стоит вступать с ними в спор — только курам на смех. Именами глупышек поделился астролог Андрей Харрис.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

У Юлии отлично развит чувственный мир, эмоции и интуиция. Она живет душой, а не разумом. Эту девушку легко сбить с пути из-за доверчивости и наивности. Ей не хватает разумности, чтобы отстоять свое мнение. Зачастую в своих корыстных целых этим пользуются мужчины. На слабостях Юлии играют те, кто хочет получить от нее свою выгоду.