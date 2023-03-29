Эти три имени носят пустоголовые женщины: глупые, зато корчат из себя всезнаек

Эти три имени носят самые пустоголовые женщины — они по-настоящему глупы, но мнят себя всезнайками. От таких особ лучше держаться подальше. И уж ни в коем случае не стоит вступать с ними в спор — только курам на смех. Именами глупышек поделился астролог Андрей Харрис.
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У Юлии отлично развит чувственный мир, эмоции и интуиция. Она живет душой, а не разумом. Эту девушку легко сбить с пути из-за доверчивости и наивности. Ей не хватает разумности, чтобы отстоять свое мнение. Зачастую в своих корыстных целых этим пользуются мужчины. На слабостях Юлии играют те, кто хочет получить от нее свою выгоду.
«В современном мире жить чувствами опасно, поэтому Юля точно попадает в список женщин, которые глупят», — добавил астролог.
Марина, будучи женщиной крайностей, то и дело совершает глупые ошибки. Она готова отдать всю себя тем, кто будет ею восторгаться. Ей недостает сдержанности и практичности. При этом если Марина поймет, что ее используют — она сотрет своего обидчика в порошок.
Елена, рожденная в «мужской день»: понедельник, вторник или четверг, по судьбе может столкнуться с трудностями жизни. Влияние Меркурия в эти моменты обретает обратный эффект и наделяет женщину излишней верой не тем людям, глупостью и поверхностностью.
По материалам life