Володина назвала короля фортуны в 2023 году по дате рождения — прут деньги и любовь

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав баловня судьбы, который воспрянет под покровительством Вселенной. Белая полоса начнется в жизни Львов.

Год Кролика для них станет краеугольным — этот период сулит большие перемены. Новые шансы придут уже весной — особенно это касается карьеры. А тут и финансовый достаток.

«До марта проанализируйте, какие навыки вам необходимо усилить и развить — ближайшие месяцы вам предстоит много учиться. В октябре вы сможете показать себя максимально ярко, но не забывайте контролировать эмоции», — добавила астролог.

Грядут изменения и в личной жизни. Одиноким Львам весна и начало лета могут принести головокружительный роман.

Дата рождения тех, кто появился под зодиакальным созвездием Льва, выпадает на даты с 23 июля по 21 августа.