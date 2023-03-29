Нервы и стрессы в апреле! Знак зодиака, которого ждут удары судьбы — Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Скорпионов в середине апреля будет сложный период - некоторые события спровоцируют стрессы и нервные расстройства.

«Противодействие со стороны событий будет ощущаться в районе 3–4 апреля и около 19–22. Это даты, когда усилий потребуется чуть больше. А нервное напряжение чуть выше», — заявила она.

В конце месяца у Скорпионов могут быть серьезные семейные конфликты. Володина призвала представителей этого созвездия умерить пыл.

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