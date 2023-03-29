Володина назвала фаворита, который одним махом предрешит судьбу на 20 лет вперед

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, узрев мощного лидера среди знаков зодиака, который одним махом предрешит свою судьбу, сделав разворот на 180°.

Водолеев весь 2023 год будет тянуть на подвиги: они откроют для себя новую главу жизни, выбрав путь на двадцать лет вперед.

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«Внутри пробуждается огромная энергия, вы — инициатор, новатор, творец. Появятся желание и возможности для нового дела. У кого-то важной темой станет преобразование самого себя», — добавила астролог.

Совет: им нужно выбрать основную цель на год и попытаться подчинить все свои мысли одной идее.