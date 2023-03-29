Тратьте, сколько хотите! Володина навала знак, которого деньги найдут сами – люди опешат

Близнецам астролог Василиса Володина предрекла беззаботное будущее. Сейчас они могут изрядно потратиться и сильно переживать из-за этого. Но не стоит этого делать!
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Совсем скоро вам вообще не нужно будет беспокоиться о деньгах, они сами вас найдут. Все финансовые проблемы отпадут. А то, что вы купили, скоро сторицей восполнится.
Астролог рекомендует в настоящий момент отказаться от решения сложных вопросов и поднять настроение с помощью шопинга.
Источник: rsute.ru.