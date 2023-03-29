Тратьте, сколько хотите! Володина навала знак, которого деньги найдут сами – люди опешат

Близнецам астролог Василиса Володина предрекла беззаботное будущее. Сейчас они могут изрядно потратиться и сильно переживать из-за этого. Но не стоит этого делать!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Совсем скоро вам вообще не нужно будет беспокоиться о деньгах, они сами вас найдут. Все финансовые проблемы отпадут. А то, что вы купили, скоро сторицей восполнится.

Астролог рекомендует в настоящий момент отказаться от решения сложных вопросов и поднять настроение с помощью шопинга.

Источник: rsute.ru.