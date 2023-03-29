Единственный знак зодиака, для которого в апреле начнется новая жизнь — разворот на 180°

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на апрель, назвав счастливчика, в чьей жизни наступит новая глава. Эти перемены пойдут Водолеям только на пользу. Только для них Вселенная приготовила сюрпризы, которые станут судьбоносными. Этот знак зодиака будет менять все вокруг себя со скоростью света.

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Так, для Водолеев апрель станет судьбоносным в деле их жизни — их мировоззрение поменяется.

«В личной жизни исключите взаимное давление. В целом на месяц приоритет будет зафиксирован на самореализации», — отметила астролог.

По материалам 7days