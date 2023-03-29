Тамара Глоба назвала абсолютного фаворита 2023 года - деньги прут из всех щелей

В фаворитах у Водяного Кролика, по мнению Тамары Глобы, окажутся Тельцы. 2023 год отмечен для этого знака зодиака личными достижениями, бурным карьерным ростом - они заслужат свои привилегии на службе честным трудом. Первая половина года ознаменуется финансовым изобилием. Тельцы будут активно зарабатывать на безбедное будущее.

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На службе трудолюбие и старание этого знака зодиака будет отмечено начальством - отсюда премии и достаток.

«Руководство присматривается к вашим успехам в первой половине года, со второй половины пригодится все, что вложили в дела и заработали, а продвижению поможет личный авторитет», — добавила астролог.

По материалам rusradio