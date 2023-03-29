Сегодня каждый из нас может повернуть свою жизнь на 180 градусов: Володина – действуйте!

Сегодня каждый из нас может повернуть свою жизнь на 180 градусов: Володина – действуйте!

Василиса Володина. Фото: соцсети

Сейчас планеты дадут вам силы для решительных шагов вперед

29 апреля – прекрасный день, чтобы начать жизнь заново. Стартовать к мечте вы можете с истребления вредных привычек, сказала астролог Василиса Володина.

По словам эксперта, это касается любой сферы жизни, начиная от курения и заканчивая страхом совершить ошибку.

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«Попробуйте вообразить идеальное будущее, например, как и где вы бы хотели жить через пять лет. Потом подумайте, какое действие здесь и сейчас будет первым шагом в ваше будущее.

Например, вы хотите жить на море и работать удаленно. Может быть, в вашей компании есть вакансии, стоит только подучиться или поговорить с начальством? Или вы давно пишите и пришла пора изучить рынок копирайтинга? Или позвонить родственнице, которая давно работает из дома?» - сказала Володина.

Она заявила, что сейчас можно людям смело менять реальность в соответствии со своими желаниями.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».

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