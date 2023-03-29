На какой знак зодиака хлынет поток денег: Глоба – вы это заслужили, но пока затаитесь

Тамара Глоба предрекла счастливую судьбу Тельцам, которые добьются материального успеха.
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Эти люди на самом деле много работали, проявляли инициативу и заслужили вознаграждение. Однако нахлынувшие деньги могут вскружить голову Тельцам. Они способны сейчас стать слишком самоуверенными, а это грозит серьезными трудностями.
Астролог предупредила Тельцов, что им стоит быть скромнее, с окружающими проявляйте тактичность и сдержанность, не рискуйте.
Источник: rsute.ru.