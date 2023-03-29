На три знака зодиака обрушатся неудачи: Володина назвала бедолаг марта

На три знака зодиака обрушатся неудачи: Володина назвала бедолаг марта

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»/ Первый канал

Эти люди должны проявить терпение и не давать волю чувствам.

Огненные знаки, Овен, Лев и Стрелец, сейчас могут ощущать себя не лучшим образом из-за вороха навалившихся проблем. Однако этот факт придется принять и попытаться просто переждать данный неудачный период.

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Овны столкнутся с непониманием со стороны друзей. И, возможно, даже кого-то потеряют из них.

Львы испытают сложности со здоровьем и физическим состоянием. Да и рабочие дела им лучше отложить.

Стрельцы будут нервозны из-за всяких мелочей. Им в принципе лучше ограничить любое общение.

Источник: rsute.ru.

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