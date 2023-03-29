«Не будем жить на полную катушку»: таролог дала подсказку для всех знаков на 29 марта

Таролог рассказала, что россиян ждет 29 марта.

В среду, 29 марта, выпала карта «Повешенный». Это означает, что в этот день лишь некоторые захотят взять на себя дополнительную ответственность.

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«По «Повешенному» же день будет рутинным и не пошатнет наше эмоциональное и психологическое состояние. В среду мы не будем жить на полную катушку, скорее, просто существовать и пережидать, не решая проблем и не беря на себя ответственности», – отметила таролог в беседе с vnimanie.pro.

А другая карта «Черная месса» намекает на посещение мест и сообществ, где можно получить ответ на вопрос о секрете успеха.