Ждут потрясения: Тамара Глоба обозначила самый сложный период для россиян — речь пойдет о выживании

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба в своем прогнозе указала на некоторые моменты.

Известный астролог Тамара Глоба предсказала, каким будет 2023 год для всех россиян. Согласно прогнозам, которые Тамара Глоба делает, исходя из расположения планет, в этом году многие жители страны настрадаются.

По словам Тамары Глобы, в России могут случиться катаклизмы на фоне общей непростой ситуации в мире.

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Особенно сложной выдастся весна 2023 года, предсказывала Тамара Глоба. Россияне все почувствуют на себе. По словам астролога, речь будет идти о том, чтобы просто выжить в сложной ситуации.

По материалам YouTube-канала Надежды Стрелец

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