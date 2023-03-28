Ждут потрясения: Тамара Глоба обозначила самый сложный период для россиян — речь пойдет о выживании

Известный астролог Тамара Глоба предсказала, каким будет 2023 год для всех россиян. Согласно прогнозам, которые Тамара Глоба делает, исходя из расположения планет, в этом году многие жители страны настрадаются.
По словам Тамары Глобы, в России могут случиться катаклизмы на фоне общей непростой ситуации в мире.
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Особенно сложной выдастся весна 2023 года, предсказывала Тамара Глоба. Россияне все почувствуют на себе. По словам астролога, речь будет идти о том, чтобы просто выжить в сложной ситуации.
По материалам YouTube-канала Надежды Стрелец