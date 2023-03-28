Ждут потрясения: Тамара Глоба обозначила самый сложный период для россиян — речь пойдет о выживании

Известный астролог Тамара Глоба предсказала, каким будет 2023 год для всех россиян. Согласно прогнозам, которые Тамара Глоба делает, исходя из расположения планет, в этом году многие жители страны настрадаются.

По словам Тамары Глобы, в России могут случиться катаклизмы на фоне общей непростой ситуации в мире.

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