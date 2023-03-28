Романтическая встреча и неожиданное признание: этому знаку зодиака по-настоящему повезет – Глоба

Тамара Глоба рассказала о счастливой судьбе Близнецов, особенно это касается их личной жизни.

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Астролог увидела, что одиноких и романтически настроенных представители этой зодиакальной системы ждут приятные свидания, любовь. Мало того, Близнецов порадует неожиданное признание.

Однако Близнецам нужно контролировать свои эмоции, вероятно, что они испортят отношения с окружением из-за излишнего проявления чувств. Удачно сложатся покупки, особенно крупного характера.

Источник: rsute.ru.