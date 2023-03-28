Года рождения тех, кого не обойдут испытания и беды в апреле — кармический месяц

Практикующий астролог Наталья Гурьянова поделилась прогнозом на апрель, назвав знаки китайского гороскопа, которым лучше всего занять позицию: «тише едешь — дальше будешь».

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«Кролики будут очень открытыми и уязвимыми в этот месяц. Лучшее спасение от неуверенности в себе и импульсивности — новое обучение или тренинг, полезно работать со своим интеллектом, а также обучать других людей. Старайтесь подавать свои знания только тем, кто спрашивает вашего совета», — добавила астролог.

Драконам не стоит планировать важных дел. Месяц для вас кармический и неблагоприятный для большинства крупных задач, усилия могут быть напрасными.

«В любых делах будьте максимально внимательными и старайтесь сохранять оптимизм», — заверила эксперт.

Проявлять осторожность стоит тем, кто родился в год Кролика: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Привлечь неприятности на свою голову могут те, кто родился в год Дракона: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000.

По материалам 7days