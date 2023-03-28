Года рождения тех, кто озолотится в апреле: эти баловни судьбы сорвут джекпот — гороскоп

Практикующий астролог Наталья Гурьянова назвала знак китайского гороскопа, представители которого разбогатеют в апреле. Этот период станет для них возможностью получить дополнительную прибыль прямо из воздуха.

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«Петухам будет везти в финансах, делах и семейных отношениях. Следует помнить, что ваша удача прямо пропорциональна вашему вкладу в этот мир, так что оставьте идею об отпуске и постарайтесь быть активными и деятельными», — добавила астролог.

Сорвать удачу в материальном плане в апреле смогут те, кто родились в эти года: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

По материалам 7days