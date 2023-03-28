Отправитесь на вечеринку и там встретите вторую половинку: Глоба предрекла судьбу одному знаку

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Астролог Тамара Глоба рассказала, что люди данного знака зодиака могут встретить на увеселительном мероприятии свою судьбу.

Так что одевайтесь в красивый наряд, берите с собой хорошее настроение и смело флиртуйте с окружающими вас представителями противоположного пола. Наверняка кто-то среди них уже с интересом смотрит на вас и строит планы на будущее.

Источник: rsute.ru